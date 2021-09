Massimo Manni morto: il regista di La7 è stato ucciso? Gli indizi (Di venerdì 24 settembre 2021) Un incredibile giallo si è fatto spazio tra le testate della cronaca nera: il regista di La7, Massimo Manni, è stato trovato morto nella sua camera da letto: è stato ucciso? Alcuni indizi lasciano spazio di credere che possa essersi trattato di un omicidio. Scopriamo cosa è successo. Leggi anche: Lucio Battisti: com’è morto? Causa morte, malattia, ultimi... Leggi su donnapop (Di venerdì 24 settembre 2021) Un incredibile giallo si è fatto spazio tra le testate della cronaca nera: ildi La7,, ètrovatonella sua camera da letto: è? Alcunilasciano spazio di credere che possa essersi trattato di un omicidio. Scopriamo cosa è successo. Leggi anche: Lucio Battisti: com’è? Causa morte, malattia, ultimi...

