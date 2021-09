Massimo Manni | chi era il regista televisivo ucciso a Roma

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il dramma di , cosa sappiamo finora dell’omicidio.Un dramma colpisce in queste ore il mondo della televisione italiana:che collabora con LA7 e che in passato per diversi anni è stato il primodel programma ‘Otto e Mezzo’, è stato trovato morto a, in un appartamento. L’ipotesi terribili è che ilsia stato. Sulla vicenda indaga il sostituto procuratore Francesco Saverio Musolino, il quale ha aperto un fascicolo d’inchiesta. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Arrestato in Sardegna l’ex presidente catalano Carles Puigdemont L’accusa che viene mossa nei confronti di ignoti è quella di omicidio. L’uomo aveva 61 anni e viveva nella ...

lupettorosso76 : RT @fanpage: ULTIM'ORA Trovato morto nel suo appartamento Il regista di La7 Massimo Manni - rep_roma : Massimo Manni, regista televisivo, trovato morto in casa a Roma. Si indaga per omicidio [di Andrea Ossino] [aggiorn… - leggoit : Massimo Manni, il regista tv trovato morto: tracce di sangue nella sua casa di Roma - jxgiuliano : RT @fanpage: ULTIM'ORA Trovato morto nel suo appartamento Il regista di La7 Massimo Manni - ilriformista : E’ giallo sulla morte di Massimo #Manni, il regista televisivo trovato morto nella serata di ieri nel suo appartame… -

Un regista televisivo è stato trovato morto ieri nel suo appartamento in zona Clodio a Roma . Il corpo dell'uomo,di 61 anni, è stato scoperto riverso sul pavimento da un familiare con cui aveva un appuntamento a cui non si è presentato. Gi investigatori indagano per omicidio . Nell'abitazione sono ...Un regista televisivo è stato trovato morto ieri nel suo appartamento in zona Clodio a Roma. Il corpo dell'uomo, Massimo Manni di 61 anni, è stato scoperto riverso sul pavimento ...Il regista di La7 Massimo Manni è stato trovato morto nel suo appartamento a Prati, Roma. La procura ha aperto un'inchiesta per il reato di omicidio.