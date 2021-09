Massimiliano De Giovanni e il suo romanzo | “Torneranno gli sguardi”

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 24 settembre 2021) “gli” diDeè uncorale che si prende il giusto tempo per introdurci nell’affascinante microcosmo in cui vivono i numerosi personaggi – rappresentato da un condominio nel ghetto ebraico ferrarese – e in cui vi è molta cura nel restituire i loro sentimenti e le loro dinamiche relazionali. Le esistenze di Alex, Nicolas, Silvia, Anna, Samuel, Luca e Doris si intrecciano saldamente dando origine a una storia delicata, che parla d’amore e di perdita, di evoluzione personale e di pregiudizi. Vi è inoltre una profonda riflessione sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale: un discorso fondamentale in un momento storico in cui è doveroso parlare di tematiche che, fortunatamente, non sono più un tabù e che meritano di avere sempre più spazio nel ...