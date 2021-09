Mario Mori: «Stato-Mafia, è prevalsa la legge sul pregiudizio» (Di venerdì 24 settembre 2021) «L'unica cosa di cui mi pento è non averne presi abbastanza di mafiosi. Se il giorno in cui arrestammo Riina lo avessimo seguito e non catturato subito, ci avrebbe condotti dritti a una riunione con altri capoMafia. Li avremmo presi tutti in un colpo solo». A dirlo è Mario Mori, che non intende però commentare la sentenza di assoluzione, almeno fino alla lettura delle motivazioni. «In un processo, specie in appello, si valutano i fatti e le carte processuali. E quelle erano ben chiare. I giudici sono stati scrupolosi e hanno fatto prevalere la legge sul pregiudizio» è sempre stata la sua certezza, nonostante la condanna in primo grado. Il Generale è un uomo che non si è mai arreso. Non nella lotta alla Mafia, figurarsi nel confutare l'impianto accusatorio della presunta trattativa ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 settembre 2021) «L'unica cosa di cui mi pento è non averne presi abbastanza di mafiosi. Se il giorno in cui arrestammo Riina lo avessimo seguito e non catturato subito, ci avrebbe condotti dritti a una riunione con altri capo. Li avremmo presi tutti in un colpo solo». A dirlo è, che non intende però commentare la sentenza di assoluzione, almeno fino alla lettura delle motivazioni. «In un processo, specie in appello, si valutano i fatti e le carte processuali. E quelle erano ben chiare. I giudici sono stati scrupolosi e hanno fatto prevalere lasul» è sempre stata la sua certezza, nonostante la condanna in primo grado. Il Generale è un uomo che non si è mai arreso. Non nella lotta alla, figurarsi nel confutare l'impianto accusatorio della presunta trattativa ...

