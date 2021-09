Mario | il film di animazione ha i suoi attori e ovviamente non potevano mancare i primi meme

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ildidiarriverà a dicembre del prossimo anno, ma Nintendo durante il Direct di ieri ha annunciato il cast diche daranno la voce ai vari personaggi. Forse quello che spicca di più è la scelta di Chris Pratt che impersonerà nientemeno che il baffuto idraulico. Come c'era da aspettarselo, il web dopo l'annuncio si è scatenato con una serie di divertentissimiche hanno preso di mira tutto il cast annunciato. Ce ne sono molti legati a Chris Pratt, ma anche alcuni invece che si focalizzano su Jack Black: l'attore infatti darà la voce a Bowser. "Scoprire che Jack Black è Bowser è stato molto più appagante di qualsiasi rivelazione di Smash", ha scritto una persona su Twitter. Per adesso sappiamo che Chris Pratt sarà la voce di, Anya Taylor-Joy sarà ...

