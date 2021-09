Maria Napoli, dal negozio di ottica alla sfida della Berlin Marathon (Di venerdì 24 settembre 2021) L’imprenditrice salernitana Maria Napoli è pronta a vincere la sua sfida più importante: portare a termine la Berlin Marathon in programma domenica 26 settembre. Maria Napoli, titolare di una nota azienda ottica del capoluogo, è pronta a macinare i 42,192 chilometri della celebre maratona nella capitale tedesca. Un traguardo sportivo che per Maria assume un significato esistenziale dopo tante avversità tra interventi chirurgici ed il Covid 19. “I limiti sono nella nostra testa – dichiara con orgoglio Maria Napoli – ed io voglio dimostrare che è possibile con la volontà e l’allenamento superarli. Sono stata operata al legamento crociato ed al menisco del ginocchio sinistro, il ginocchio ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 24 settembre 2021) L’imprenditrice salernitanaè pronta a vincere la suapiù importante: portare a termine lain programma domenica 26 settembre., titolare di una nota aziendadel capoluogo, è pronta a macinare i 42,192 chilometricelebre maratona nella capitale tedesca. Un traguardo sportivo che perassume un significato esistenziale dopo tante avversità tra interventi chirurgici ed il Covid 19. “I limiti sono nella nostra testa – dichiara con orgoglio– ed io voglio dimostrare che è possibile con la volontà e l’allenamento superarli. Sono stata operata al legamento crociato ed al menisco del ginocchio sinistro, il ginocchio ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @paolocord: Ricapitolando: il Napoli vince, diverte ed è primo in classifica a punteggio pieno. Praticamente sta facendo quello che si p… - Moreno01720679 : RT @BonomoMl: Bye bye Del Debbio, il tuo @Drittorovescio_ è la peggiore schifezza del “giornalismo”: inviti uno che non fa parte della cric… - paolocord : Ricapitolando: il Napoli vince, diverte ed è primo in classifica a punteggio pieno. Praticamente sta facendo quello… - BartolucciFabio : Oggi è il genetliaco di S.A.R. Maria Pia di Borbone-Parma, principessa di Savoia è la figlia maggiore dell'ultimo r… - Z3r0Rules : RT @BonomoMl: Bye bye Del Debbio, il tuo @Drittorovescio_ è la peggiore schifezza del “giornalismo”: inviti uno che non fa parte della cric… -