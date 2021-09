Marcello Dell'Utri assolto? La porcheria di Dino Giarrusso, pubblica questa roba: che pena questi grillini... | Guarda (Di venerdì 24 settembre 2021) Si dà il caso che nella sentenza d'appello alla Corte d'Assise di Palermo, la trattativa Stato-mafia sia stata di fatto cancellata dalla magistratura. Assolti tutti i carabinieri e soprattutto assolto Marcello Dell'Utri, per lunghi anni additato come la cerniera, come l'uomo che ha "portato" la mafia dallo Stato e viceversa. No, non era così. Eppure, c'è chi non si rassegna. Eppure ci sono i grillini, i peggiori manettari, la banda di Marco Travaglio che con bava alla bocca continua ad agitare le manette. E tra i peggiori, in tal senso, per certo c'è Dino Giarrusso, l'ex Iena prestata alle cinque stellette che giorno dopo giorno riesce a stupire con le sue sparate, sempre più grosse, sempre più indigeribili. Una sorta di Toninelli-bis. Ma in questo caso non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Si dà il caso che nella sentenza d'appello alla Corte d'Assise di Palermo, la trattativa Stato-mafia sia stata di fatto cancellata dalla magistratura. Assolti tutti i carabinieri e soprattutto, per lunghi anni additato come la cerniera, come l'uomo che ha "portato" la mafia dallo Stato e viceversa. No, non era così. Eppure, c'è chi non si rassegna. Eppure ci sono i, i peggiori manettari, la banda di Marco Travaglio che con bava alla bocca continua ad agitare le manette. E tra i peggiori, in tal senso, per certo c'è, l'ex Iena prestata alle cinque stellette che giorno dopo giorno riesce a stupire con le sue sparate, sempre più grosse, sempre più indigeribili. Una sorta di Toninelli-bis. Ma in questo caso non ...

