Make-up: come applicare la terra (Di venerdì 24 settembre 2021) Con la collaborazione di Amedeo Patrizi, Make-up artist, esperto di bellezza e cosmesi, direttore dell’Academia Beauty Style Image di Milanodi Diego Dalla Palma; scopriamo insieme come applicare in modo corretto la terra. Bastano un paio di pennellate di terra e il gioco è fatto: è tutto in qui, infatti, il segreto per ottenere un maquillage che riscaldi ed enfatizzi i volumi, svuotando dove serve. Facile da applicare, illumina tutti i tipi di pelle, anche se non è adatta a epidermidi problematiche visto che non copre segni o discromie. La terra permette una copertura che si può definire modulabile, basta far attenzione a non esagerare. La giusta applicazione della terra Preferibilmente con un pennello di setole naturali (ottimi quelli in pelo di ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 24 settembre 2021) Con la collaborazione di Amedeo Patrizi,-up artist, esperto di bellezza e cosmesi, direttore dell’Academia Beauty Style Image di Milanodi Diego Dalla Palma; scopriamo insiemein modo corretto la. Bastano un paio di pennellate die il gioco è fatto: è tutto in qui, infatti, il segreto per ottenere un maquillage che riscaldi ed enfatizzi i volumi, svuotando dove serve. Facile da, illumina tutti i tipi di pelle, anche se non è adatta a epidermidi problematiche visto che non copre segni o discromie. Lapermette una copertura che si può definire modulabile, basta far attenzione a non esagerare. La giusta applicazione dellaPreferibilmente con un pennello di setole naturali (ottimi quelli in pelo di ...

