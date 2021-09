Magari Spalletti riuscirà a far sorridere questa Napoli che è sempre incazzata (Di venerdì 24 settembre 2021) Prima che il sollucchero si interrompa e le agiografie si tramutino in contestazioni, è interessante domandarsi perché Luciano Spalletti potrebbe essere l’uomo giusto per il Napoli. Di lui solo si tratta, in effetti, visto che, per motivi sia storici che congiunturali, il telaio della squadra è rimasto invariato, a meno di un innesto a centrocampo finora rivelatosi eccellente, garantendo allo spogliatoio una essenziale stabilità. Negli anni alle nostre spalle, i partenopei sono stati attraversati da diverse esperienze: se archiviamo quella di Gattuso come sostanzialmente fallimentare e quella di Sarri come un unicum nella carriera di questo allenatore (cosa che finora pone qualche dubbio sul suo effettivo impatto sulle squadre da lui dirette), due sono i tecnici interessanti nella storia passata: Benitez e Ancelotti. Il primo è stato oggettivamente ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 settembre 2021) Prima che il sollucchero si interrompa e le agiografie si tramutino in contestazioni, è interessante domandarsi perché Lucianopotrebbe essere l’uomo giusto per il. Di lui solo si tratta, in effetti, visto che, per motivi sia storici che congiunturali, il telaio della squadra è rimasto invariato, a meno di un innesto a centrocampo finora rivelatosi eccellente, garantendo allo spogliatoio una essenziale stabilità. Negli anni alle nostre spalle, i partenopei sono stati attraversati da diverse esperienze: se archiviamo quella di Gattuso come sostanzialmente fallimentare e quella di Sarri come un unicum nella carriera di questo allenatore (cosa che finora pone qualche dubbio sul suo effettivo impatto sulle squadre da lui dirette), due sono i tecnici interessanti nella storia passata: Benitez e Ancelotti. Il primo è stato oggettivamente ...

Advertising

napolista : Magari Spalletti riuscirà a far sorridere questa Napoli che è sempre incazzata È l’uomo giusto? Ha vinto con la gi… - Ratatouille1989 : @sovrappeso @tammyabraham Magari gli va bene quest’anno che le concorrenti non sono invincibili come ai tempi di Spalletti alla Roma - Lucyaglam : @Reietto2 Gianni , voglio sapere quando ti ho pagato per dire questa cosa?? Magari !!! Grazie mille , tropo buono(effetto Spalletti) ?? - GiusvaPulejo : @fabioschiano Magari non sarà così, ma lo storico parla chiaro. Fanno bene i napoletani ad esaltarsi, ma chi conosc… - alessan47586283 : @ottogattotto A dicembre Spalletti comincerà a vedere nemici dappertutto e inizierà a litigare con mezzo spogliato… -