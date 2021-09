Mafia: Renzi, 'gravissime parole Travaglio su Bagarella' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Abbiamo ricordato qualche giorno fa la memoria del giudice Livatino. La sua vita personale è un esempio come quelle di Falcone e Borsellino. Poi è arrivato Ingroia che pensava di essere Falcone. In questo contesto si è affrancata la narrazione di Travaglio 'è Stato la Mafia', liberando così la Mafia dalle sue evidenti colpe". Così Matteo Renzi presentando 'Controcorrente' a Catania. "La sentenza riguarda tre servitori dello Stato che sono stati accusati del peggiore dei crimini. È una cosa enorme quella che è accaduta. Leggete il Fatto Quotidiano di oggi , il direttore Travaglio scrive che da la solidarietà a Bagarella, ai mafiosi condannati. Lo dico qui in una terra profondamente ferita dalla Mafia: pensa di essere ironico, ma come si ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Abbiamo ricordato qualche giorno fa la memoria del giudice Livatino. La sua vita personale è un esempio come quelle di Falcone e Borsellino. Poi è arrivato Ingroia che pensava di essere Falcone. In questo contesto si è affrancata la narrazione di'è Stato la', liberando così ladalle sue evidenti colpe". Così Matteopresentando 'Controcorrente' a Catania. "La sentenza riguarda tre servitori dello Stato che sono stati accusati del peggiore dei crimini. È una cosa enorme quella che è accaduta. Leggete il Fatto Quotidiano di oggi , il direttorescrive che da la solidarietà a, ai mafiosi condannati. Lo dico qui in una terra profondamente ferita dalla: pensa di essere ironico, ma come si ...

