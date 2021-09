Made4Fame_agency è una nuova realtà sul mercato che si interessa agli artisti emergenti portandoli al successo

Leggi su cityroma

(Di venerdì 24 settembre 2021) Made4Fame agency è unasulche sial. Si serve di vari strumenti e contatti acquisiti nel tempo che accompagnano l’artista in un percorso ben strutturato composto da tre fasi specifiche; Primo step: La creazione di un brano inedito o di un album, curandone ogni aspetto ma soprattutto sfruttando le doti dell’artista e le idee che vengono tradotte in musica. Secondo step: Il videoclip musicale, è molto importante soprattutto per un artista emergente dar modo al pubblico di conoscere attraverso la propria immagine, le sfaccettature caratteriali ed emozionali dell’artista faranno in modo di avvicinare più persone possibili che si possano rispecchiare in ...