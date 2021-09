Made in Italy: il Premio Leonardo a Andrea Illy (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo lo stop imposto dall'emergenza Covid - 19 torna la Giornata Qualità Italia del Comitato Leonardo, con la consegna, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dei Premi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo lo stop imposto dall'emergenza Covid - 19 torna la Giornata Qualità Italia del Comitato, con la consegna, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dei Premi ...

Ultime Notizie dalla rete : Made Italy Made in Italy: Ferro (Ice), dati su export confortanti, attenzione per il Sud "I dati sulle esportazioni sono molto confortanti, gia' oggi siamo sui livelli pre - Covid. Dobbiamo lavorare per assicurarci che questo non sia solo un rimbalzo". Lo ha detto Carlo Ferro, presidente ...

Calendario F1 2022, Imola verso la permanenza lunga Ci sarà spazio anche per Imola e il GP dell'Emilia Romagna e del Made in Italy, nel calendario di Formula 1 2022 . Una conferma potrebbe arrivare già nel week end di Sochi, dopo che le parole del presidente della Regione Emilia Romagna hanno indicato la direzione ...

Made in Italy: il Premio Leonardo a Andrea Illy - Economia Agenzia ANSA Olio made in Italy, produzione in crescita (+15%) e qualità ottima. Roma- Olio Made in Italy 2021 in crescita rispetto allo scorso anno. La produzione stimata è in aumento del 15% rispetto allo scorso anno e una qualità ottima. È quanto emerge da un’analisi di Coldire ...

Per l’olio italiano campagna in crescita ma non troppo È cominciata la raccolta delle olive in Italia e si fanno le prime stime: per l’olio made in Italy del 2021 si prevede una produzione in aumento del 15% rispetto allo scorso anno e di ottima qualità.

