Macron e Biden avviano la riappacificazione dopo l' Aukus

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 settembre 2021) Emmanuele Joehanno avviato il processo dila crisi dell'alleanzanell'Indo-Pacifico, concordando un incontro alla fine del mese di ottobre in Europa per allineare gli obiettivi comuni. Il presidente francese e quello americano si sono parlati ieri al telefono,una settimana di dure polemiche e attacchi da parte di Parigi per l'alleanza tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito, che ha portato alla cancellazione di un contratto per la fornitura di sommergibili francesi a Canberra. Secondo il resoconto della telefonata pubblicato dall'Eliseo,“hanno concordato che la situazione sarebbe stata agevolata da una consultazione aperta tra alleati su questioni di interesse strategico per la Francia ...