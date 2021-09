Macabro ritrovamento alla porte di Roma | uomo trovato senza vita sul ciglio della Provinciale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 settembre 2021)stamani, venerdì 24 settembre 2021, a Capena in Provincia di. Un, le cui generalità non sono al momento note, è statosuldall’omonimo nome del Comune. A constatare il decesso, in corrispondenza del civico 66, è stato il 118 che ha poi allertato i Carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno riscontrato sul corpovittima diverse ferite. Tra le cause possibilimorte non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella dell’investimento. Si attende ora il responso del medico legale per avere ulteriori elementi su quanto accaduto. su Il CorriereCittà.