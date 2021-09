M5S: Renzi, 'oggi Conte contro Lega, ieri offriva patrocinio su 49 milioni' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "oggi Conte ha detto contro la Lega: una vergogna i 49 milioni! Ma tre anni fa offriva patrocinio a Salvini per difenderlo. È sempre Conte contro Conte, un duello con se stesso...". Lo ha detto Matteo Renzi presentando 'controcorrente' a Siracusa. "Il punto vero è che l'agenda politica di Conte è dettata da Casalino a seconda della convenienza. Prendiamo il vaccino: hanno seguito con tutte le telecamere l'arrivo del vaccino modello “grande fratello”. Tutto il vaccino minuto per minuto, peccato che era una finzione. È arrivato Draghi e ha messo un generale a gestire il piano vaccino. Questa è la differenza tra gli influencer e i politici: ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "ha dettola: una vergogna i 49! Ma tre anni faa Salvini per difenderlo. È sempre, un duello con se stesso...". Lo ha detto Matteopresentando 'corrente' a Siracusa. "Il punto vero è che l'agenda politica diè dettata da Casalino a seconda della convenienza. Prendiamo il vaccino: hanno seguito con tutte le telecamere l'arrivo del vaccino modello “grande fratello”. Tutto il vaccino minuto per minuto, peccato che era una finzione. È arrivato Draghi e ha messo un generale a gestire il piano vaccino. Questa è la differenza tra gli influencer e i politici: ...

