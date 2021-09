Luciana Lamorgese ossessionata dai fascisti: il ministro apre la "caccia alle camicie nere" online (Di venerdì 24 settembre 2021) Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese vorrebbe introdurre alcune modifiche alla legge Mancino. «La legge Mancino è del 1993 ed era innovativa e coraggiosa. Nulla toglie che oggi ci possano essere delle modifiche che tengano conto del modo in cui si è evoluta la realtà che oggi stiamo vivendo. All'epoca non c'erano i fenomeni di razzismo e discriminazione in rete», ha detto ieri l'inquilina del Viminale. Nel mirino del ministro c'è in particolare la privacy degli utenti che decidono di rimanere anonimi, specialmente nel programma di messaggistica istantanea Telegram. «La tutela della privacy degli utenti, elemento peculiare della policy aziendale di Telegram, costituisce una seria difficoltà investigativa per il perseguimento dei reati d'odio», ha detto la Lamorgese. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Ildell'Internovorrebbe introdurre alcune modifiche alla legge Mancino. «La legge Mancino è del 1993 ed era innovativa e coraggiosa. Nulla toglie che oggi ci possano essere delle modifiche che tengano conto del modo in cui si è evoluta la realtà che oggi stiamo vivendo. All'epoca non c'erano i fenomeni di razzismo e discriminazione in rete», ha detto ieri l'inquilina del Viminale. Nel mirino delc'è in particolare la privacy degli utenti che decidono di rimaanonimi, specialmente nel programma di messaggistica istantanea Telegram. «La tutela della privacy degli utenti, elemento peculiare della policy aziendale di Telegram, costituisce una seria difficoltà investigativa per il perseguimento dei reati d'odio», ha detto la. ...

