Love is in the air, anticipazioni turche: Eda e Serkan a un passo dal matrimonio (Di venerdì 24 settembre 2021) Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che finalmente sembra giunto il momento in cui i due protagonisti convolano a nozze. Eda ha chiesto a Serkan di sposarlo e lui ha accettato. Ci possiamo quindi preparare a gioire davanti ai loro rispettivi sì? Purtroppo, quando ormai i due sono pronti a celebrare il matrimonio, accade qualcosa che manda a monte ancora una volta i progetti della coppia. Ma vediamo insieme cosa succede. anticipazioni turche Love is in the air: Serkan coinvolto in un incidente aereo Quella relazione iniziata quasi per gioco si è presto trasformata in un sentimento profondo, anche se Eda e Serkan hanno dovuto affrontare mille tempeste che sembravano delinearsi all’orizzonte ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 24 settembre 2021) Ledella soapis in the Air ci svelano che finalmente sembra giunto il momento in cui i due protagonisti convolano a nozze. Eda ha chiesto adi sposarlo e lui ha accettato. Ci possiamo quindi preparare a gioire davanti ai loro rispettivi sì? Purtroppo, quando ormai i due sono pronti a celebrare il, accade qualcosa che manda a monte ancora una volta i progetti della coppia. Ma vediamo insieme cosa succede.is in the air:coinvolto in un incidente aereo Quella relazione iniziata quasi per gioco si è presto trasformata in un sentimento profondo, anche se Eda ehanno dovuto affrontare mille tempeste che sembravano delinearsi all’orizzonte ...

Jason DeRulo è ritornato single Jason DeRulo Jason DeRulo è appena ritornato su piazza. Il cantante di Savage Love ha rotto con la sua compagna Jena Frumes , madre di suo figlio Jason King , nato appena quattro mesi fa,e ha annunciato la notizia sulla sua pagina Twitter. ' Jena e io abbiamo deciso di ...

The Rolling Stones: il video di “Living In The Heart Of Love” dedicato a Charlie Watts È online il video del nuovo brano dei Rolling Stones "Living In The Heart Of Love", inedito dalla versione rimasterizzata di "Tattoo You" ...

