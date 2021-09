Love is in the air, anticipazioni 25 settembre: una confessione necessaria (Di venerdì 24 settembre 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata sabato 25 settembre. Una confessione diventa oramai necessaria: come la prenderà Serkan? Serkan e Eda (Love is in the air)Serkan ha in programma un viaggio in Europa con Engin e Ferit, ma le ragazze non sanno nulla. Assistere alle Final Four a Berlino e poi girare l’Europa in bici per quindici giorni è il piano dei tre uomini che manda su tutte le furie Eda, Piril e Ceren. Questo viaggio le ha rese sospettose, vedremo così le coppia dividersi. Serkan passa insieme agli amici e a Erdem la notte del suo addio a celibato a Sapanca, mentre Eda e compagne trascorrono la giornata insieme tra bagno turco e abiti da sogno. La Yildiz prova l’abito da sposa e coinvolge anche Melo e Ceren con abiti davvero speciali. LEGGI ANCHE ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 24 settembre 2021)is in the air: prossima puntata sabato 25. Unadiventa oramai: come la prenderà Serkan? Serkan e Eda (is in the air)Serkan ha in programma un viaggio in Europa con Engin e Ferit, ma le ragazze non sanno nulla. Assistere alle Final Four a Berlino e poi girare l’Europa in bici per quindici giorni è il piano dei tre uomini che manda su tutte le furie Eda, Piril e Ceren. Questo viaggio le ha rese sospettose, vedremo così le coppia dividersi. Serkan passa insieme agli amici e a Erdem la notte del suo addio a celibato a Sapanca, mentre Eda e compagne trascorrono la giornata insieme tra bagno turco e abiti da sogno. La Yildiz prova l’abito da sposa e coinvolge anche Melo e Ceren con abiti davvero speciali. LEGGI ANCHE ...

