Lotta al Covid, open day a Ficuzza: per chi si vaccina la visita al Palazzo Reale è gratis (Di venerdì 24 settembre 2021) La campagna vaccinale di prossimità dell'Asp di Palermo domenica 26 farà tappa Ficuzza. Dalle 9 alle 20 è in programma un open day nei locali delle ex scuderie della Real Casina. L'iniziativa, rivolta ... Leggi su palermotoday (Di venerdì 24 settembre 2021) La campagnale di prossimità dell'Asp di Palermo domenica 26 farà tappa. Dalle 9 alle 20 è in programma unday nei locali delle ex scuderie della Real Casina. L'iniziativa, rivolta ...

Ultime Notizie dalla rete : Lotta Covid Biden, 20 milioni americani hanno diritto a terza dose ora "Venti milioni di americani hanno il diritto alla terza dose di vaccino ora": lo ha detto il presidente Joe Biden parlando di "importanti progressi su tutti i fronti nella lotta al Covid". Biden ha quindi accusato i no vax per la nuova impennata dei casi e dei morti legati soprattutto alla variante Delta, e sottolineato come un quarto degli americani che dovrebbero ...

Green pass, i test molecolari salivari sono validi per ottenere la Certificazione verde I partner di Act - A', la piattaforma che si occupa di accelerare la disponibilità di strumenti per la lotta a Covid 'stanno anche lavorando con l'Oms su un quadro di accesso equo per le terapie ...

Draghi: "La pandemia da Covid-19 ha sottratto risorse per lotta ad altre Nova News L'Oms raccomanda contro il covid i monoclonali che salvarono Trump L'agenzia Onu suggerisce il mix di Regeneron per due gruppi specifici di pazienti (al momento è l'unico mix di monoclonali che compare nell'elenco dei farmaci per i quali sono state espresse raccomand ...

Lotta alle mafie, riconoscimento ai Carabinieri di Catania Stamani, alle 12, nel pieno rispetto delle disposizioni per la prevenzione del Covid-19, all’interno della sala “Briefing” del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, Enrico Raia, Presidente dell’ ...

