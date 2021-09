Lotta al Covid, D’Amato: “La Raggi si vanta dei risultati a Roma… e chi è Cacini?” (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – “Ho letto che la sindaca Raggi in un confronto pubblico si è vantata dei risultati nella Lotta al Covid a Roma. Davvero singolare per una sindaca ‘ni-vax’, totalmente non pervenuta negli oltre 600 giorni di contrasto alla pandemia. Più che una dichiarazione della prima cittadina di Roma sembrava una battuta di avanspettacolo. A Roma si dice ‘e chi sei Cacini?’ per ricordare Gustavo Cacini noto per i suoi atteggiamenti coloriti”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato nel pomeriggio a margine dell’iniziativa di AIOP dal titolo ‘La nuova Sanità dopo il PNRR’. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – “Ho letto che la sindacain un confronto pubblico si èta deinellaala Roma. Davvero singolare per una sindaca ‘ni-vax’, totalmente non pervenuta negli oltre 600 giorni di contrasto alla pandemia. Più che una dichiarazione della prima cittadina di Roma sembrava una battuta di avanspettacolo. A Roma si dice ‘e chi sei?’ per ricordare Gustavonoto per i suoi atteggiamenti coloriti”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessionel pomeriggio a margine dell’iniziativa di AIOP dal titolo ‘La nuova Sanità dopo il PNRR’. (Il Faro online)

Ultime Notizie dalla rete : Lotta Covid Roccabianca, Vito Franchini presenta Il predatore d'anime ... per conto dell'Unione Europea, nell'ambito di un importante progetto per la lotta al traffico ... consentito solo con Certificazione Verde Covid - 19. Paolo Panni, Eremita del Po

Gallagher: il cibo per tutti è un dovere morale ...di intensificare l'azione internazionale per la trasformazione dei sistemi alimentari e la lotta ... rigenerare i sistemi sociali dopo la pandemia da Covid - 19, promuovere lo sviluppo integrale dell'...

Draghi: "La pandemia da Covid-19 ha sottratto risorse per lotta ad altre Nova News La senatrice Segre - Ansa La consegna materiale differita di un anno per il Covid ieri nella Sala Zuccari. Casellati: ha saputo trasformare orrore e sopraffazione in memoria e condivisione. La senatrice: onorata e commossa ...

