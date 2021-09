“Lo Stato non ha trattato con la mafia”. Parla Nicola Mancino (Di venerdì 24 settembre 2021) “Il processo sulla trattativa è Stato spazzato via dalle assoluzioni, ma io già ne ero uscito fuori nel 2018 anche se non sarei dovuto proprio entrare. Ho detto sempre la verità, non avevo bisogno di fare falsa testimonianza”. Nicola Mancino è prossimo ai 90 anni e ancora oggi, dalla sua voce, si avverte che è molto provato per questa vicenda giudiziaria che ha segnato gli ultimi dieci anni della sua vita e che è arrivata a coinvolgere, attraverso le intercettazioni, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il suo consigliere giuridico Loris D’Ambrosio, morto d’infarto a seguito di una violenta campagna stampa. L’esponente della Dc, che nel 1992-93 è Stato ministro dell’Interno, era imputato nel processo sulla cosiddetta Trattativa per falsa testimonianza, ma era Stato già assolto in primo ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 settembre 2021) “Il processo sulla trattativa èspazzato via dalle assoluzioni, ma io già ne ero uscito fuori nel 2018 anche se non sarei dovuto proprio entrare. Ho detto sempre la verità, non avevo bisogno di fare falsa testimonianza”.è prossimo ai 90 anni e ancora oggi, dalla sua voce, si avverte che è molto provato per questa vicenda giudiziaria che ha segnato gli ultimi dieci anni della sua vita e che è arrivata a coinvolgere, attraverso le intercettazioni, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il suo consigliere giuridico Loris D’Ambrosio, morto d’infarto a seguito di una violenta campagna stampa. L’esponente della Dc, che nel 1992-93 èministro dell’Interno, era imputato nel processo sulla cosiddetta Trattativa per falsa testimonianza, ma eragià assolto in primo ...

