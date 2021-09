LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 1, USA-Europa 3-1 dopo i foursome, nei fourball partono meglio ancora gli USA (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:29 Intanto Casey e Wiesberger sono finiti 2 DOWN contro Johnson e Schauffele, secondo colpo dell’inglese che scappa parecchio lontana, resta da capire se è giocabile. 20:27 Non è altrettanto preciso McIlroy, gli scappa via la palla che finisce davvero lontana benché in green. 20:25 PAZZESCO FINAU ALLA 3: da molto fuori green rischia di andare in buca, palla che ci passa letteralmente sopra, entra ed esce e sarebbe stato forse il numero della giornata! 20:23 Si è intanto alzato un bel vento, cosa già prevista del resto e che cambia non poco nella gestione dei colpi. 20:20 Urla il pubblico alla 3 perché McIlroy, dal tee shot, viene tradito dal vento e palla in bunker. Ma quasi la stessa cosa succede a Finau, che si salva appena sopra lo stesso. Intanto putt brutalmente sbagliato da Casey dalla corta distanza ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:29 Intanto Casey e Wiesberger sono finiti 2 DOWN contro Johnson e Schauffele, secondo colpo dell’inglese che scappa parecchio lontana, resta da capire se è giocabile. 20:27 Non è altrettanto preciso McIlroy, gli scappa via la palla che finisce davvero lontana benché in green. 20:25 PAZZESCO FINAU ALLA 3: da molto fuori green rischia di andare in buca, palla che ci passa letteralmente sopra, entra ed esce e sarebbe stato forse il numero della giornata! 20:23 Si è intanto alzato un bel vento, cosa già prevista del resto e che cambia non poco nella gestione dei colpi. 20:20 Urla il pubblico alla 3 perché McIlroy, dal tee shot, viene tradito dal vento e palla in bunker. Ma quasi la stessa cosa succede a Finau, che si salva appena sopra lo stesso. Intanto putt brutalmente sbagliato da Casey dalla corta distanza ...

