LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 1, USA-Europa 3-1 dopo i foursome, leggermente avanti gli americani nei fourball (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:14 Situazione attuale mentre Finau piazza un gran secondo colpo vicino alla bandiera alla 9 e McIlroy finisce oltre il green e dritto in bunker: 2 Up Dustin Johnson/Xander Schauffele–Paul Casey/Bernd Wiesberger Pari Bryson DeChambeau/Scottie Scheffler–Jon Rahm/Tyrrell Hatton1 Up Tony Finau/Harris English–Rory McIlroy/Shane Lowry2 Up Justin Thomas/Patrick Cantlay–Tommy Fleetwood/Viktor Hovland 22:13 Fleetwood trova un birdie che mantiene l’Europa avanti 2 UP nel match 4, mentre alla 10 anche Johnson trova il rough a sinistra. 22:11 Wiesberger nel taglio alto di rough alla 10, fairway invece per Schauffele e anche in ottima posizione rispetto al green, di fatto sulla collinetta. 22:08 Sfiora un gran putt per andare 3 UP Hovland nel match 4, mentre Johnson sigla il 2 UP nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:14 Situazione attuale mentre Finau piazza un gran secondo colpo vicino alla bandiera alla 9 e McIlroy finisce oltre il green e dritto in bunker: 2 Up Dustin Johnson/Xander Schauffele–Paul Casey/Bernd Wiesberger Pari Bryson DeChambeau/Scottie Scheffler–Jon Rahm/Tyrrell Hatton1 Up Tony Finau/Harris English–Rory McIlroy/Shane Lowry2 Up Justin Thomas/Patrick Cantlay–Tommy Fleetwood/Viktor Hovland 22:13 Fleetwood trova un birdie che mantiene l’2 UP nel match 4, mentre alla 10 anche Johnson trova il rough a sinistra. 22:11 Wiesberger nel taglio alto di rough alla 10, fairway invece per Schauffele e anche in ottima posizione rispetto al green, di fatto sulla collinetta. 22:08 Sfiora un gran putt per andare 3 UP Hovland nel match 4, mentre Johnson sigla il 2 UP nel ...

