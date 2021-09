LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 1, USA-Europa 3-1 dopo i foursome, in campo i fourball (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:14 E infatti Justin Thomas trova questo birdie, molto bello a vedersi. Esulta lui, esulta il pubblico, 1 UP per lui e Cantlay. 20:13 Fleetwood sfiora il birdie! Putt in discesa molto bello che però viene sputato fuori dalla buca dopo mezzo giro. Tocca ora a Thomas cercare di vincere la buca più o meno da posizione simile. 20:11 La quarta è quella di Cantlay, che sfiora un grande birdie, avrebbe messo grande pressione a Hovland e Fleetwood. 20:10 Alla buca 1 ci sono tre palle su quattro a fondo green. 20:08 Gran palla di Thomas alla 1, o almeno questo spera per un attimo perché poi si allontana dal green, ma è comunque buona. 20:07 Tee shot della 3 per Scheffler, che gioca una palla a sinistra che si ferma (letteralmente) sul bordo green. 20:04 Gran putt lungo di Schauffele alla 3, vantaggio ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:14 E infatti Justin Thomas trova questo birdie, molto bello a vedersi. Esulta lui, esulta il pubblico, 1 UP per lui e Cantlay. 20:13 Fleetwood sfiora il birdie! Putt in discesa molto bello che però viene sputato fuori dalla bucamezzo giro. Tocca ora a Thomas cercare di vincere la buca più o meno da posizione simile. 20:11 La quarta è quella di Cantlay, che sfiora un grande birdie, avrebbe messo grande pressione a Hovland e Fleetwood. 20:10 Alla buca 1 ci sono tre palle su quattro a fondo green. 20:08 Gran palla di Thomas alla 1, o almeno questo spera per un attimo perché poi si allontana dal green, ma è comunque buona. 20:07 Tee shot della 3 per Scheffler, che gioca una palla a sinistra che si ferma (letteralmente) sul bordo green. 20:04 Gran putt lungo di Schauffele alla 3, vantaggio ...

