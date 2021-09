LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 1, USA-Europa 3-1 dopo i foursome, battaglia incerta nei fourball (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:05 Alla 7 (par 3) Casey rimbalza a sinistra e viene rimandata indietro con gli interessi. 21:04 Forse la palla migliore ce l’ha Hatton, che la spedisce nel rough a destra del green, ma è una posizione dalla quale si può trovare bene la bandiera. 21:02 DeChambeau prova ad arrivare in green con il legno 3 dal tee shot al par 4 della 6, ma la palla finisce DIRETTAmente nella zona pubblico. 21:00 Situazione attuale dei fourball 2 Up Dustin Johnson/Xander Schauffele–Paul Casey/Bernd Wiesberger Pari Bryson DeChambeau/Scottie Scheffler–Jon Rahm/Tyrrell Hatton Pari Tony Finau/Harris English–Rory McIlroy/Shane Lowry Pari Justin Thomas/Patrick Cantlay–Tommy Fleetwood/Viktor Hovland 20:59 Recupera un colpo intanto la coppia Casey/Wiesberger perché Schauffele sbaglia il putt per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:05 Alla 7 (par 3) Casey rimbalza a sinistra e viene rimandata indietro con gli interessi. 21:04 Forse la palla migliore ce l’ha Hatton, che la spedisce nel rough a destra del green, ma è una posizione dalla quale si può trovare bene la bandiera. 21:02 DeChambeau prova ad arrivare in green con il legno 3 dal tee shot al par 4 della 6, ma la palla finiscemente nella zona pubblico. 21:00 Situazione attuale dei2 Up Dustin Johnson/Xander Schauffele–Paul Casey/Bernd Wiesberger Pari Bryson DeChambeau/Scottie Scheffler–Jon Rahm/Tyrrell Hatton Pari Tony Finau/Harris English–Rory McIlroy/Shane Lowry Pari Justin Thomas/Patrick Cantlay–Tommy Fleetwood/Viktor Hovland 20:59 Recupera un colpo intanto la coppia Casey/Wiesberger perché Schauffele sbaglia il putt per la ...

