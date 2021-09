LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 1, tutti i foursome della sfida USA-Europa sono in campo (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:54 Siamo dunque con tutti i match in campo per quanto riguarda i foursome. 14:52 Ecco alla 1 Cantlay e Schauffele contro McIlroy e Poulter. sfida tutta da gustarsi, questa. 14:51 Gran risposta di Casey! Non va nemmeno troppo lontano dalla buca in uno, ma Hovland ha un putt ancora migliore di quello di Morikawa. 14:50 Fitzpatrick in bunker alla 2, Morikawa in green alla 3 con palla che viene spinta giù dalla discesa e offre l’opportunità per il birdie a Johnson. 14:48 Situazione attuale: match 1 e 3 pari, match 2 con Johnson e Morikawa 1 UP per gli USA. A breve sul tee shot della 1 il quarto, e molto interessante confronto. 14:47 NUMERO DI HOVLAND! Terzo colpo pazzesco dal fairway, gli manca pochissimo per un eagle che ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:54 Siamo dunque coni match inper quanto riguarda i. 14:52 Ecco alla 1 Cantlay e Schauffele contro McIlroy e Poulter.tutta da gustarsi, questa. 14:51 Gran risposta di Casey! Non va nemmeno troppo lontano dalla buca in uno, ma Hovland ha un putt ancora migliore di quello di Morikawa. 14:50 Fitzpatrick in bunker alla 2, Morikawa in green alla 3 con palla che viene spinta giù dalla discesa e offre l’opportunità per il birdie a Johnson. 14:48 Situazione attuale: match 1 e 3 pari, match 2 con Johnson e Morikawa 1 UP per gli USA. A breve sul tee shot1 il quarto, e molto interessante confronto. 14:47 NUMERO DI HOVLAND! Terzo colpo pazzesco dal fairway, gli manca pochissimo per un eagle che ...

Advertising

Mauri983 : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - Ryder Cup, si parte! Prima giornata con foursome e fourball, a Whistling Straits prende il via la sfida USA-Eu… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ryder Cup, si parte! Prima giornata con foursome e fourball, a Whistling Straits prende il via la sf… - zazoomblog : LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 1 comincia la sfida tra Stati Uniti ed Europa - #Ryder #DIRETTA: #comincia… -