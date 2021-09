LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 1, prime fasi dei foursome favorevoli agli USA (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:23 Intanto situazione sostanzialmente pari nel match 1 quando i secondi colpi sono in green. 15:21 Manca il putt per pareggiare la 2 McIlroy, 2 DOWN per lui e Poulter con Cantlay e Schauffele. 15:20 Splende ormai il sole su Whistling Straits, mentre fanno parecchia fatica Koepka e Berger nella quarta buca contro Westwood e Fitzpatrick. Fatica che però è generalizzata, campo davvero difficile da affrontare. 15:18 Bruttissima uscita dal bunker col terzo colpo alla 2 di McIlroy, finisce DIRETTAmente dall’altra parte del green e così Cantlay e Schauffele hanno serie possibilità di 2 UP nel match. 15:16 L’attuale proiezione vede un 2.5-1.5 a favore degli americani. 15:14 Torna pari con il gran putt di Spieth alla 5 il primo match. Situazione che vede ad ora avanti gli USA, ma siamo solo ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:23 Intanto situazione sostanzialmente pari nel match 1 quando i secondi colpi sono in green. 15:21 Manca il putt per pareggiare la 2 McIlroy, 2 DOWN per lui e Poulter con Cantlay e Schauffele. 15:20 Splende ormai il sole su Whistling Straits, mentre fanno parecchia fatica Koepka e Berger nella quarta buca contro Westwood e Fitzpatrick. Fatica che però è generalizzata, campo davvero difficile da affrontare. 15:18 Bruttissima uscita dal bunker col terzo colpo alla 2 di McIlroy, finiscemente dall’altra parte del green e così Cantlay e Schauffele hanno serie possibilità di 2 UP nel match. 15:16 L’attuale proiezione vede un 2.5-1.5 a favore degli americani. 15:14 Torna pari con il gran putt di Spieth alla 5 il primo match. Situazione che vede ad ora avanti gli USA, ma siamo solo ...

