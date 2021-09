LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 1, parte la sfida USA-Europa! (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:08 Perfetta a centro fairway la palla di “JT”. Si procede ora ad arrivare sui luoghi nei quali Rahm e Spieth tireranno il secondo colpo. 14:08 Finisce subito in bunker Garcia, a sinistra. Una brutta gatta da pelare, questa, per Rahm. A seguirlo c’è Justin Thomas (e quindi sarà Spieth a iniziare nelle pari). 14:07 Par 4, 337 metri: è questa la buca 1, con Garcia che tirerà dal tee shot nelle buche dispari e Rahm in quelle pari. 14:05 Garcia è tra i veterani di questa edizione, essendo giunto alla decima Ryder. I due europei vengono accolti da qualche fischio, che però è semplicemente nell’ordine delle cose. 14:04 Viene presentato il primo fourball, con Justin Thomas e Jordan Spieth che sfidano il duo spagnolo composto da Jon Rahm e Sergio Garcia. 14:02 Non c’è un singolo ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:08 Perfetta a centro fairway la palla di “JT”. Si procede ora ad arrivare sui luoghi nei quali Rahm e Spieth tireranno il secondo colpo. 14:08 Finisce subito in bunker Garcia, a sinistra. Una brutta gatta da pelare, questa, per Rahm. A seguirlo c’è Justin Thomas (e quindi sarà Spieth a iniziare nelle pari). 14:07 Par 4, 337 metri: è questa la buca 1, con Garcia che tirerà dal tee shot nelle buche dispari e Rahm in quelle pari. 14:05 Garcia è tra i veterani di questa edizione, essendo giunto alla decima. I due europei vengono accolti da qualche fischio, che però è semplicemente nell’ordine delle cose. 14:04 Viene presentato il primo fourball, con Justin Thomas e Jordan Spieth cheno il duo spagnolo composto da Jon Rahm e Sergio Garcia. 14:02 Non c’è un singolo ...

Advertising

Mauri983 : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - Ryder Cup, si parte! Prima giornata con foursome e fourball, a Whistling Straits prende il via la sfida USA-Eu… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ryder Cup, si parte! Prima giornata con foursome e fourball, a Whistling Straits prende il via la sf… - zazoomblog : LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 1 comincia la sfida tra Stati Uniti ed Europa - #Ryder #DIRETTA: #comincia… -