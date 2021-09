LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA | day 1 | comincia la sfida tra Stati Uniti ed Europa

(Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione generale – Presentazione prima giornata – Programma foursome – Regolamento – Le squadre Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella prima giornata dellaCup, di scena al Whistling Straits Golf Course di Sheboygan, Wisconsin, USA.mettono a confronto i loro dodici migliori golfisti a tre anni di distanza dal 17.5-10.5 europeo di Parigi 2018. Si è detto e scritto di tutto a proposito di questa edizione della, rinviata di un anno a causa delle conseguenze della pandemia di Covid-19. Curiosamente, si è proprio tornati alla cadenza originale, quella in anni dispari, a sua volta cambiata per via ...

In palio ce ne sono 28 e, in caso di pareggio, laCup rimarrà al Vecchio Continente in ... Si comincia: la Ryder Cup prende il via per l'edizione 2021, questa volta negli Stati Uniti. La competizione che mette di fronte Europa e Stati Uniti prende il via nel Wisconsin, con gli americani che ...