LIVE – Ryder Cup 2020, prima giornata: risultati e punteggio in DIRETTA (Di venerdì 24 settembre 2021) La DIRETTA scritta della prima giornata della Ryder Cup 2020, il torneo di golf che vede sfidarsi Europa e Stati Uniti sul percorso di Whistling Straits nel Wisconsin. Grandissima attesa per un evento unico nel suo genere: dopo il rinvio di 12 mesi causa Covid è tutto pronto per tre giorni di spettacolo e intenso agonismo. Il Team USA gioca in casa, capitanato da Steve Stricker: obiettivo riscattare la batosta di Parigi 2018, mentre il Team Europe di Padraig Harrington vuole confermarsi con un'impresa oltreoceano. Si inizia alle ore 14:00 con i quattro foursomes, poi nella serata italiana spazio ai quattro fourballs. Sportface vi racconterà tutto il torneo in tempo reale con aggiornamenti LIVE, recap e molto altro ancora.

