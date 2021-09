LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: si riparte dopo la bandiera rossa di Giovinazzi! Bottas vola davanti a Hamilton (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55 Bottas completa il decimo giro su gomma media tornando ai box, Gasly 1:40.2, Hamilton 1:40.024, Leclerc 1:40.623, Verstappen 1:40.060 14.54 dopo essersi lamentato della sua (scarsa) velocità di punta, Verstappen chiude un giro in 1:40.175, mentre Hamilton stampa un pazzesco 1:39.862 dopo 10 giri! 14.53 Bottas alza il ritmo in 1:41.326, Leclerc si conferma in 1:40.385! 14.52 Hamilton segna 1:46.555 ma ha sbagliato in curva 8, Verstappen altissimo in 1:48.053 14.51 Leclerc chiude il secondo giro in 1:40.407 tiene bene, Bottas ancora 1:39.863! Wow! 14.50 Verstappen alza il ritmo in 1:41.830, Perez ottimo 1:40.4 14.49 Leclerc inizia con gomma media nuova in 1:40.039! ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55completa il decimo giro su gomma media tornando ai box, Gasly 1:40.2,1:40.024, Leclerc 1:40.623, Verstappen 1:40.060 14.54essersi lamentato della sua (scarsa) velocità di punta, Verstappen chiude un giro in 1:40.175, mentrestampa un pazzesco 1:39.86210 giri! 14.53alza il ritmo in 1:41.326, Leclerc si conferma in 1:40.385! 14.52segna 1:46.555 ma ha sbagliato in curva 8, Verstappen altissimo in 1:48.053 14.51 Leclerc chiude il secondo giro in 1:40.407 tiene bene,ancora 1:39.863! Wow! 14.50 Verstappen alza il ritmo in 1:41.830, Perez ottimo 1:40.4 14.49 Leclerc inizia con gomma media nuova in 1:40.039! ...

