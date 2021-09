LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: risultati FP1, Bottas detta il passo. Ottimi segnali dalla Ferrari, alle 14.00 le FP2 (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.42 Grazie amici di OA Sport per averci seguito. L’appuntamento con Sochi è per le 14.00 per la seconda sessione di libere. Un saluto a tutti! 11.40 Occhi puntati sul box di Max Verstappen. L’olandese potrebbe cambiare la power unit, i meccanici stavano lavorando sulla Red Bull #33 negli ultimi minuti del turno. 11.37 Problemi per Norris all’ingresso della pit lane. Il britannico tocca il muro danneggiando l’ala anteriore. 11.35 Buoni segnali da parte della Ferrari che conclude il turno al quarto posto con il monegasco Charles Leclerc. Ricordiamo che il compagno di Carlos Sainz dovrà scattare dal fondo della griglia in seguito al cambio della power unit. 11.33 La classifica finale della FP1: 1 Valtteri Bottas Mercedes1:34.427 5 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.211 ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.42 Grazie amici di OA Sport per averci seguito. L’appuntamento con Sochi è per le 14.00 per la seconda sessione di libere. Un saluto a tutti! 11.40 Occhi puntati sul box di Max Verstappen. L’olandese potrebbe cambiare la power unit, i meccanici stavano lavorando sulla Red Bull #33 negli ultimi minuti del turno. 11.37 Problemi per Norris all’ingresso della pit lane. Il britannico tocca il muro danneggiando l’ala anteriore. 11.35 Buonida parte dellache conclude il turno al quarto posto con il monegasco Charles Leclerc. Ricordiamo che il compagno di Carlos Sainz dovrà scattare dal fondo della griglia in seguito al cambio della power unit. 11.33 La classifica finale della FP1: 1 ValtteriMercedes1:34.427 5 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.211 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE F1 GP Russia 2021 in DIRETTA: Bottas al comando Verstappen potrebbe cambiare la power unit - #Russia #DIRETTA… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #PL1 #FP1 #RussianGP #SochiF1 Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale #PL1 #FP1 #RussianGP #SochiF1 Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - zazoomblog : LIVE F1 GP Russia 2021 in DIRETTA: Bottas si conferma a Sochi bene la Ferrari - #Russia #DIRETTA: #Bottas… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 30 minuti #PL1 #FP1 #RussianGP #SochiF1 Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -