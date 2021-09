LIVE F1 | GP Russia 2021 in DIRETTA | primi giri a Sochi | Mercedes favorita

(Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla prima sessione di prove libere del Gran Premio di, quindicesimo atto del Mondiale F1. Presentazione weekend– Presentazione prove libere – Bozza del calendario 2022 – Programma odierno in tv Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prima giornata di prove libere del Gran Premio di, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo un weekend di pausa, il circus fa tappa aper un nuovo capitolo della rivalità tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese della Red Bull è leader del campionato con 5 punti di vantaggio sul “Re Nero”, che parte però ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Russia

GpF1 2021 su Circus F1. Segui la diretta con tempi e commenti: prove libere, qualifiche e gara.timing, commenti, foto, ...Programmazione del GP di, in diretta su Sky Sport F1, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW: Venerdì 24 settembre Ore 7.50: prove libere F3 Ore 9,00: prove libere F2 Ore 10.15: paddock[...Carissimi amici di F1GrandPrix, buongiorno e benvenuti al commento del primo turno di prove libere del Gran Premio di Russia. Siamo arrivati al quindicesimo appuntamento della stagione 2021 con un mon ...La diretta live della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia di Formula 1 a Sochi. Dopo le sperimentazioni a Monza con il nuovo format visto per la seconda volta in stagione, si torn ...