LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: Mercedes detta il passo, ottimi segnali dalla Ferrari (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12 La classifica aggiornata: 1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:34.427 4 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.211 3 3 Charles LECLERC Ferrari+0.690 3 4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.189 3 5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.354 2 6 Carlos SAINZ Ferrari+1.384 3 7 Lando NORRIS McLaren+1.532 3 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.761 2 9 Esteban OCON Alpine+1.809 2 10 Lance STROLL Aston Martin+2.095 2 11 Daniel RICCIARDO McLaren+2.450 2 12 Pierre GASLY AlphaTauri+2.500 3 13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.525 2 14 Fernando ALONSO Alpine+2.573 2 15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.683 3 16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.367 2 17 George RUSSELL Williams+3.586 4 18 Nicholas LATIFI Williams+3.728 2 19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.159 2 20 Mick SCHUMACHER Haas F1 ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.12 La classifica aggiornata: 1 Valtteri BOTTAS1:34.427 4 2 Lewis HAMILTON+0.211 3 3 Charles LECLERC+0.690 3 4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.189 3 5 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.354 2 6 Carlos SAINZ+1.384 3 7 Lando NORRIS McLaren+1.532 3 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.761 2 9 Esteban OCON Alpine+1.809 2 10 Lance STROLL Aston Martin+2.095 2 11 Daniel RICCIARDO McLaren+2.450 2 12 Pierre GASLY AlphaTauri+2.500 3 13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.525 2 14 Fernando ALONSO Alpine+2.573 2 15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.683 3 16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.367 2 17 George RUSSELL Williams+3.586 4 18 Nicholas LATIFI Williams+3.728 2 19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.159 2 20 Mick SCHUMACHER Haas F1 ...

Advertising

motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 30 minuti #PL1 #FP1 #RussianGP #SochiF1 Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 30 minuti #PL1 #FP1 #RussianGP #SochiF1 Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - MrCaruccio : GP di Russia, LIVE Libere 1 #Racing #F1 #RussianGP #Russia #Sochi @SochiAutodrom #motorsports - berrageiz : #F1 #FUnoAT #RussianGp???? Non perderti nessun dettaglio delle prima sessione di prove libere. Siamo LIVE su… - tw_fyvry : L'intro di Sky Sport F1 per il GP di Russia in stile Domenica Live, con tanto di titolone-meme 'Si sono scornati' p… -