LIVE Ciclismo, Mondiali U23 in DIRETTA: Zana e Baroncini le punte dell’Italia (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova in linea dei Mondiali U23 di Ciclismo su strada. Si tratta di una gara dal pronostico molto aperto, con diversi atleti che possono puntare al successo. Le nazionali di riferimento saranno l’Eritrea di Biniam Girmay, fresco vincitore della Classic Grand Besançon Doubs, i Paesi Bassi di Olav Kooij e Marijn van den Berg, la Francia di Alexis Renard e Matis Louvel e i padroni di casa del Belgio che schierano giovani del calibro del campione d’Europa Thibau Nys e di Arnaud De Lie. L’Italia, innanzitutto, farà affidamento su Filippo Baroncini, fresco di medaglia d’argento agli Europei. Ad ogni modo, in caso di gara piuttosto blanda, il Bel ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostradella prova in linea deiU23 disu strada. Si tratta di una gara dal pronostico molto aperto, con diversi atleti che possono puntare al successo. Le nazionali di riferimento saranno l’Eritrea di Biniam Girmay, fresco vincitore della Classic Grand Besançon Doubs, i Paesi Bassi di Olav Kooij e Marijn van den Berg, la Francia di Alexis Renard e Matis Louvel e i padroni di casa del Belgio che schierano giovani del calibro del campione d’Europa Thibau Nys e di Arnaud De Lie. L’Italia, innanzitutto, farà affidamento su Filippo, fresco di medaglia d’argento agli Europei. Ad ogni modo, in caso di gara piuttosto blanda, il Bel ...

