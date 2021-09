LIVE Ciclismo, Mondiali U23 in DIRETTA: inizia la gara! (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 Una caduta prima ancora della partenza ufficiale. 13.28 Partita la gara, tratto di trasferimento. 13.26 L’Italia è una delle squadre da tenere d’occhio. La punta dovrebbe essere Filippo Baroncini, fresco di medaglia d’argento agli Europei. Ad ogni modo, in caso di gara piuttosto blanda, il Bel Paese ha diversi altri corridori veloci che potrebbero fare molto bene quali Luca Colnaghi, Luca Coati e Michele Gazzoli. Se, invece, la corsa dovesse risultare più dura del previsto, allora Filippo Zana potrebbe dire la sua con un’azione da finisseur. 13.23 Corridori che si stanno dirigendo verso il tratto di trasferimento. 13.19 Si tratta di una gara dal pronostico molto aperto, con diversi atleti che possono puntare al successo. Le nazionali di riferimento saranno l’Eritrea di Biniam Girmay, fresco vincitore ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.31 Una caduta prima ancora della partenza ufficiale. 13.28 Partita la gara, tratto di trasferimento. 13.26 L’Italia è una delle squadre da tenere d’occhio. La punta dovrebbe essere Filippo Baroncini, fresco di medaglia d’argento agli Europei. Ad ogni modo, in caso di gara piuttosto blanda, il Bel Paese ha diversi altri corridori veloci che potrebbero fare molto bene quali Luca Colnaghi, Luca Coati e Michele Gazzoli. Se, invece, la corsa dovesse risultare più dura del previsto, allora Filippo Zana potrebbe dire la sua con un’azione da finisseur. 13.23 Corridori che si stanno dirigendo verso il tratto di trasferimento. 13.19 Si tratta di una gara dal pronostico molto aperto, con diversi atleti che possono puntare al successo. Le nazionali di riferimento saranno l’Eritrea di Biniam Girmay, fresco vincitore ...

