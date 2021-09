LIVE Ciclismo, Mondiali U23 in DIRETTA: il vantaggio dei fuggitivi scende a 3’15” (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.34 3’12”, ora, il vantaggio dei fuggitivi. Arriva anche l’Eritrea di Girmay davanti. 15.31 Ricordiamo i nomi dei tre fuggitivi: Gleb Karpenko (Estonia), Logan Currie (Nuova Zelanda) e Adam Ward (Irlanda). 15.28 Lavorano i Paesi Bassi in testa al gruppo. 15.25 Il plotone ha completato un giro del tracciato. 15.22 C’è selezione da dietro in gruppo. 15.20 Ora c’è la nazionale britannica in testa al gruppo. 15.18 Il gruppo si era spezzato, ma ora sono tornati tutti insieme. 15.15 E c’è un’altra caduta sul restringimento del Wijnpers. 15.14 In gruppo il ritmo aumenta in vista dell’entrata del circuito. Italia e Paesi Bassi le nazionali più attive. 15.12 Il vantaggio dei fuggitivi è di 4’40”. 15.09 Ricordiamo i nomi dei tre ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34 3’12”, ora, ildei. Arriva anche l’Eritrea di Girmay davanti. 15.31 Ricordiamo i nomi dei tre: Gleb Karpenko (Estonia), Logan Currie (Nuova Zelanda) e Adam Ward (Irlanda). 15.28 Lavorano i Paesi Bassi in testa al gruppo. 15.25 Il plotone ha completato un giro del tracciato. 15.22 C’è selezione da dietro in gruppo. 15.20 Ora c’è la nazionale britannica in testa al gruppo. 15.18 Il gruppo si era spezzato, ma ora sono tornati tutti insieme. 15.15 E c’è un’altra caduta sul restringimento del Wijnpers. 15.14 In gruppo il ritmo aumenta in vista dell’entrata del circuito. Italia e Paesi Bassi le nazionali più attive. 15.12 Ildeiè di 4’40”. 15.09 Ricordiamo i nomi dei tre ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali U23 in DIRETTA: altra caduta in gruppo coinvolto Van Tricht - #Ciclismo #Mondiali #DIRETTA:… - infoitsport : DIRETTA prova uomini Under 23, Mondiali ciclismo 2021: RISULTATO LIVE e aggiornamenti - infoitsport : DIRETTA prova in linea uomini juniores, Mondiali ciclismo 2021: RISULTATO LIVE - infoitsport : LIVE Ciclismo, Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: trionfo per Per Strand Hagenes, settimo Manuel Oioli - infoitsport : LIVE Ciclismo, Mondiali U23 in DIRETTA: inizia la gara! -