LIVE Ciclismo, Mondiali U23 in DIRETTA: gruppo compatto ai -48 (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.33 Continuano gli scatti, ci provano un po’ tutti. 16.31 Mauro Schmid tira il collo a tutti in discesa. 16.30 Ci sono continue accelerazioni, gruppo in fila indiana. 12.29 48 chilometri al traguardo. 16.28 C’è un’accelerazione in testa al gruppo, vediamo pimpante anche Filippo Zana. 16.27 Siamo sullo Smeysberg. 16.27 C’è Marco Frigo che lavora in testa al gruppo per gli altri azzurri. 16.26 Il gruppo ha ripreso Page, Askey e Colnaghi. 16.25 C’è stata un altra grossa caduta in testa al gruppo nella quale è stato coinvolto lo svedese Eriksson. 16.24 Il danese Blaume Levy accelera seguito da alcuni altri corridori tra cui l’eritreo dell’Androni Tesfazion. 16.23 sualmo sul Veeweidestraat. 16.21 Mancano 54 chilometri al ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.33 Continuano gli scatti, ci provano un po’ tutti. 16.31 Mauro Schmid tira il collo a tutti in discesa. 16.30 Ci sono continue accelerazioni,in fila indiana. 12.29 48 chilometri al traguardo. 16.28 C’è un’accelerazione in testa al, vediamo pimpante anche Filippo Zana. 16.27 Siamo sullo Smeysberg. 16.27 C’è Marco Frigo che lavora in testa alper gli altri azzurri. 16.26 Ilha ripreso Page, Askey e Colnaghi. 16.25 C’è stata un altra grossa caduta in testa alnella quale è stato coinvolto lo svedese Eriksson. 16.24 Il danese Blaume Levy accelera seguito da alcuni altri corridori tra cui l’eritreo dell’Androni Tesfazion. 16.23 sualmo sul Veeweidestraat. 16.21 Mancano 54 chilometri al ...

