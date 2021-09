LIVE Ciclismo, Mondiali U23 in DIRETTA: Filippo Baroncini oro, che stoccata ai -5! “Attacco studiato a tavolino” (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL TRIONFO DI Filippo Baroncini Filippo Baroncini: “IL SOGNO DI UNA VITA. Attacco studiato ALLA VIGILIA” IL MEDAGLIERE DEI Mondiali: ITALIA IN TESTA CON 2 ORI 17.40 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie per essere rimasti con noi, alla prossima! 17.39 Un pizzico di rammarico per Gazzoli, corridore molto veloce: è partito troppo lungo in volata, vedendo sfumare l’argento ed anche un posto sul podio. 17.38 Filippo Baroncini ha fatto un numero veramente incredibile. E’ partito ai -5, si è levato tutti di ruota ed è riuscito a resistere al ritorno del gruppo. Successo iridato meritatissimo. 17.35 La top-10 ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL TRIONFO DI: “IL SOGNO DI UNA VITA.ALLA VIGILIA” IL MEDAGLIERE DEI: ITALIA IN TESTA CON 2 ORI 17.40 La nostratermina qui. Grazie per essere rimasti con noi, alla prossima! 17.39 Un pizzico di rammarico per Gazzoli, corridore molto veloce: è partito troppo lungo in volata, vedendo sfumare l’argento ed anche un posto sul podio. 17.38ha fatto un numero veramente incredibile. E’ partito ai -5, si è levato tutti di ruota ed è riuscito a resistere al ritorno del gruppo. Successo iridato meritatissimo. 17.35 La top-10 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali U23 in DIRETTA: Filippo Baroncini campione del mondo! Stoccata spettacolare! - #Ciclismo… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali U23 in DIRETTA: Baroncini caduto con Quinn. L’azzurro ora deve inseguire - #Ciclismo… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali U23 in DIRETTA: altra caduta in gruppo coinvolto Van Tricht - #Ciclismo #Mondiali #DIRETTA:… - infoitsport : DIRETTA prova uomini Under 23, Mondiali ciclismo 2021: RISULTATO LIVE e aggiornamenti - infoitsport : DIRETTA prova in linea uomini juniores, Mondiali ciclismo 2021: RISULTATO LIVE -