LIVE Ciclismo, Mondiali U23 in DIRETTA: Filippo Baroncini campione del mondo! Stoccata spettacolare! (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL TRIONFO DI Filippo Baroncini 17.40 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie per essere rimasti con noi, alla prossima! 17.39 Un pizzico di rammarico per Gazzoli, corridore molto veloce: è partito troppo lungo in volata, vedendo sfumare l’argento ed anche un posto sul podio. 17.38 Filippo Baroncini ha fatto un numero veramente incredibile. E’ partito ai -5, si è levato tutti di ruota ed è riuscito a resistere al ritorno del gruppo. Successo iridato meritatissimo. 17.35 La top-10 odierna:01 ITA Filippo Baroncini Italy 3:37:36 02 ERI Biniam Girmay Eritrea + 02 03 NED Olav Kooij Netherlands + 0204 ITA Michele Gazzoli Italy + 02 05 GBR Lewis Askey Great Britain + ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL TRIONFO DI17.40 La nostratermina qui. Grazie per essere rimasti con noi, alla prossima! 17.39 Un pizzico di rammarico per Gazzoli, corridore molto veloce: è partito troppo lungo in volata, vedendo sfumare l’argento ed anche un posto sul podio. 17.38ha fatto un numero veramente incredibile. E’ partito ai -5, si è levato tutti di ruota ed è riuscito a resistere al ritorno del gruppo. Successo iridato meritatissimo. 17.35 La top-10 odierna:01 ITAItaly 3:37:36 02 ERI Biniam Girmay Eritrea + 02 03 NED Olav Kooij Netherlands + 0204 ITA Michele Gazzoli Italy + 02 05 GBR Lewis Askey Great Britain + ...

