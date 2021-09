LIVE Ciclismo, Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: trionfo per Per Strand Hagenes (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA U23 DEI Mondiali DI Ciclismo 11.05 Niente da fare per Belletta, raggiunto dal gruppo: volata per il bronzo. 11.04 Argento per Romain Gregoire (Francia). 11.03 Dopo l’argento europeo arriva l’oro iridato per Per Strand Hagenes, eccezionale la prova del norvegese che nell’ultimo giro ha sbaragliato la concorrenza! Titolo mondiale. 11.02 Ultimo chilometro per il norvegese! 11.01 Ultimo strappo di giornata, Hagenes ha fatto il vuoto. 20” di ritardo per Gregoire. 11.00 Andatura pazzesca per Hagenes: il norvegese sta ipotecando il titolo iridato. 10.59 Belletta potrebbe essere raggiunto dal gruppo. Tra lui ed Hagenes c’è il francese ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA U23 DEIDI11.05 Niente da fare per Belletta, raggiunto dal gruppo: volata per il bronzo. 11.04 Argento per Romain Gregoire (Francia). 11.03 Dopo l’argento europeo arriva l’oro iridato per Per, eccezionale la prova del norvegese che nell’ultimo giro ha sbaragliato la concorrenza! Titolo mondiale. 11.02 Ultimo chilometro per il norvegese! 11.01 Ultimo strappo di giornata,ha fatto il vuoto. 20” di ritardo per Gregoire. 11.00 Andatura pazzesca per: il norvegese sta ipotecando il titolo iridato. 10.59 Belletta potrebbe essere raggiunto dal gruppo. Tra lui edc’è il francese ...

