LIVE Ciclismo, Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: tre fuggitivi, gruppo a 40” (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA U23 DEI Mondiali DI Ciclismo 9.51 Gran trenata dei norvegesi. 9.49 Il gruppo sta inseguendo sotto la spinta della Norvegia: 40” di ritardo. 9.47 Terminato un altro giro, 60 chilometri al traguardo. 9.45 Allungano Belgio e Danimarca. 9.42 Davanti sempre Luehrs (Germania), Tarling (Gran Bretagna) e Kadlec (Rep Ceca). 9.40 Ora la Danimarca e la Norvegia alzano il ritmo. 9.38 Attenzione perché arriva la pioggia sul percorso. 9.35 Sempre un minuto di ritardo per il gruppo dai fuggitivi. 9.32 70 chilometri all’arrivo. 9.30 L’elvetico Christen si è lanciato all’inseguimento solitario. 9.28 Arriva la conferma del ritiro per Samuele Bonetto. Restano tre azzurri in gara. 9.26 ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA U23 DEIDI9.51 Gran trenata dei norvegesi. 9.49 Ilsta inseguendo sotto la spinta della Norvegia: 40” di ritardo. 9.47 Terminato un altro giro, 60 chilometri al traguardo. 9.45 Allungano Belgio e Danimarca. 9.42 Davanti sempre Luehrs (Germania), Tarling (Gran Bretagna) e Kadlec (Rep Ceca). 9.40 Ora la Danimarca e la Norvegia alzano il ritmo. 9.38 Attenzione perché arriva la pioggia sul percorso. 9.35 Sempre un minuto di ritardo per ildai. 9.32 70 chilometri all’arrivo. 9.30 L’elvetico Christen si è lanciato all’inseguimento solitario. 9.28 Arriva la conferma del ritiro per Samuele Bonetto. Restano tre azzurri in gara. 9.26 ...

