LIVE Ciclismo, Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: tira la Francia, gruppo allungatissimo (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA U23 DEI Mondiali DI Ciclismo 10.14 40 chilometri all’arrivo. 10.12 Prepotente accelerata della Francia, gruppo allungatissimo. 10.10 Media comunque altissima: sempre superiore ai 44 km/h per giro. 10.08 Altra caduta in gruppo. A terra il danese Pedersen. 10.06 Tre giri all’arrivo, gruppo a 42” di ritardo. 10.04 Attaccano anche gli italiani sul rettilineo finale! 10.02 Ancora cambi regolari per i tre, nuovo passaggio sulla linea del traguardo. 10.00 Dal gruppo attacca il danese Berfort. 9.58 I tre attaccanti sono Luehrs (Germania), Tarling (Gran Bretagna) e Kadlec (Rep Ceca). 9.55 A 50 chilometri dal traguardo 30” di ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA U23 DEIDI10.14 40 chilometri all’arrivo. 10.12 Prepotente accelerata della. 10.10 Media comunque altissima: sempre superiore ai 44 km/h per giro. 10.08 Altra caduta in. A terra il danese Pedersen. 10.06 Tre giri all’arrivo,a 42” di ritardo. 10.04 Attaccano anche gli italiani sul rettilineo finale! 10.02 Ancora cambi regolari per i tre, nuovo passaggio sulla linea del traguardo. 10.00 Dalattacca il danese Berfort. 9.58 I tre attaccanti sono Luehrs (Germania), Tarling (Gran Bretagna) e Kadlec (Rep Ceca). 9.55 A 50 chilometri dal traguardo 30” di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: tre fuggitivi gruppo a 40” - #Ciclismo #Mondiali #juniores… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: tre fuggitivi gruppo a 50”. Caduto Bonetto - #Ciclismo #Mondiali… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: tre uomini al comando caduto Uijtdebroeks - #Ciclismo #Mondiali… - zazoomblog : LIVE – Ciclismo Mondiali Fiandre 2021 prova in linea uomini Under 23: aggiornamenti in DIRETTA - #Ciclismo… - MichGPS : RT @Eurosport_IT: Tornano in pista i ragazzi! ????????? Segui i mondiali di ciclismo LIVE dalle 08:00 su discovery+ ?????? #EurosportCICLISMO |… -