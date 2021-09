LIVE Ciclismo, Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: l’Italia prova a giocarsi le medaglie con Manuel Oioli (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea degli juniores uomini ai Mondiali di Ciclismo su strada 2021. Si comincia con le gare più spettacolari, dopo i primi giorni della settimana dedicati alle cronometro, in Belgio. Sarà subito una gara apertissima: campione uscente Quinn Simmons, già affermato tra i professionisti con la Trek-Segafredo. Il percorso prevede un chilometraggio totale di 121,4 chilometri, con partenza ed arrivo in quel di Lovanio. Quattro i muri da percorrere per ogni tornata: Wijnpers, Sint-Antoniusberg, Keizersberg e Decouxlaan. Da annoverare tra i favoriti i belgi Cian Uijtdebroeks e Vlad Van Mechelen, i francesi Romain Grégoire, trionfatore a Trento ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladellain linea degliuomini aidisu strada. Si comincia con le gare più spettacolari, dopo i primi giorni della settimana dedicati alle cronometro, in Belgio. Sarà subito una gara apertissima: campione uscente Quinn Simmons, già affermato tra i professionisti con la Trek-Segafredo. Il percorso prevede un chilometraggio totale di 121,4 chilometri, con partenza ed arrivo in quel di Lovanio. Quattro i muri da percorrere per ogni tornata: Wijnpers, Sint-Antoniusberg, Keizersberg e Decouxlaan. Da annoverare tra i favoriti i belgi Cian Uijtdebroeks e Vlad Van Mechelen, i francesi Romain Grégoire, trionfatore a Trento ...

