LIVE Ciclismo, Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: Dario Igor Belletta all’attacco! (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA U23 DEI Mondiali DI Ciclismo 10.39 Non c’è accordo nel plotone, Italia e Germania rompono i cambi e le squadre all’inseguimento non riescono ad organizzarsi. 10.37 Gli azzurri rompono i cambi in gruppo, guadagna la coppia al comando. 10.35 Il teutonico Schrag con Belletta. 10.34 Con l’azzurro anche un tedesco! Una decina di secondi di vantaggio. 10.32 Prova di nuovo Belletta ad attaccare in solitaria! 10.30 Gruppo nuovamente compatto. 10.27 Nuovo passaggio sulla linea del traguardo, ultimi due giri. 10.25 Raggiunti i fuggitivi da un drappello di cinque uomini, davanti anche Dario Igor Belletta. 10.23 Clamorosa caduta in salita in ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA U23 DEIDI10.39 Non c’è accordo nel plotone, Italia e Germania rompono i cambi e le squadre all’inseguimento non riescono ad organizzarsi. 10.37 Gli azzurri rompono i cambi in gruppo, guadagna la coppia al comando. 10.35 Il teutonico Schrag con. 10.34 Con l’azzurro anche un tedesco! Una decina di secondi di vantaggio. 10.32 Prova di nuovoad attaccare in solitaria! 10.30 Gruppo nuovamente compatto. 10.27 Nuovo passaggio sulla linea del traguardo, ultimi due giri. 10.25 Raggiunti i fuggitivi da un drappello di cinque uomini, davanti anche. 10.23 Clamorosa caduta in salita in ...

