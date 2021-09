L’industria dell’Italia lombrosiana

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 settembre 2021) . Quella industria, cioè, che lucra sull’immaginePaese ontologicamente corrotto fino al midollo, che dà da mangiare ai “professionisti dell’antimafia”, schiere di opinionisti, specialisti del crimine, studiosi impegnati fra girotondi e convivi post sessantottini, e anche alcuni politici e vari giudici. Un’industria che ingolfa i tribunali, rende la nostra giustizia la meno efficiente d’Europa, con la durata dei processi infinita, e la tutela degli interessi economici in sede giudiziaria impossibile. La giustizia spettacolo, mentre non garantisce i cittadini normali, esponendo Vip e personaggi pubblici a una perenne gogna, consente ad alcuni magistrati e giornalisti di costruire carriere. Quelli che hanno istruito un processo sulla trattativa, che un luminare del diritto penale come Giovanni Fiandaca ha definito assolutamente inconsistente; quelli che ...