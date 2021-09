Linda Evangelista «sfigurata» da un trattamento estetico: cosa è meglio sapere prima (Di venerdì 24 settembre 2021) In un post sul suo profilo Instagram Linda Evangelista, tra le top model che ci hanno fatto sognare negli anni ’90, modello iconico di bellezza trasformista, ha risposto alla richiesta incessante dei suoi fan sul perché negli ultimi anni fosse uscita di scena. Nella reunion voluta da Donatella Versace per la sfilata Primavera Estate 2018, un tributo vivente a suo fratello Gianni, tra le modelle dei Nineties che hanno chiuso il sipario, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Carla Bruni ed Helena Christensen, mancava solo lei, Linda Evangelista. La bellezza leggendaria ha raccontato che purtroppo negli ultimi cinque anni ha sviluppato la paradoxical adipose hyperplasia, ovvero iperplasia adiposa paradossa, a seguito di un trattamento di criolipolisi, un effetto collaterale raro di una procedura che favorisce il dimagrimento utilizzando i benefici del freddo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 settembre 2021) In un post sul suo profilo Instagram Linda Evangelista, tra le top model che ci hanno fatto sognare negli anni ’90, modello iconico di bellezza trasformista, ha risposto alla richiesta incessante dei suoi fan sul perché negli ultimi anni fosse uscita di scena. Nella reunion voluta da Donatella Versace per la sfilata Primavera Estate 2018, un tributo vivente a suo fratello Gianni, tra le modelle dei Nineties che hanno chiuso il sipario, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Carla Bruni ed Helena Christensen, mancava solo lei, Linda Evangelista. La bellezza leggendaria ha raccontato che purtroppo negli ultimi cinque anni ha sviluppato la paradoxical adipose hyperplasia, ovvero iperplasia adiposa paradossa, a seguito di un trattamento di criolipolisi, un effetto collaterale raro di una procedura che favorisce il dimagrimento utilizzando i benefici del freddo.

