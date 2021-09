Linda Evangelista: irriconoscibile dopo la chirurgia “Vivo da reclusa” (Di venerdì 24 settembre 2021) La supermodella Linda Evangelista è stata una delle più famose indossatrici della storia. Tuttavia, qualcosa l’ha rovinata per sempre. Linda Evangelista, classe 1965, capì quale sarebbe stata la sua strada a soli 12 anni: il suo sogno più grande era diventare una modella di successo. Di conseguenza, da giovanissima iniziò il percorso per raggiungere il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 24 settembre 2021) La supermodellaè stata una delle più famose indossatrici della storia. Tuttavia, qualcosa l’ha rovinata per sempre., classe 1965, capì quale sarebbe stata la sua strada a soli 12 anni: il suo sogno più grande era diventare una modella di successo. Di conseguenza, da giovanissima iniziò il percorso per raggiungere il L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

SusieBlackmon : ‘Brutally disfigured’ Linda Evangelista sues over cosmetic procedure - clbsch : 'Brutally disfigured' Linda Evangelista sues over cosmetic procedure - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Linda Evangelista: 'Io sfigurata' da procedura estetica. Solidarietà dal mondo della moda alla top simbolo anni Novanta.… - 95_addicted : RT @caterinabalivo: Linda Evangelista: «Brutalmente sfigurata dalla chirurgia estetica. Non esco più di casa» Forza Linda ?? Purtroppo la… - ANSA_Lifestyle : In un post su Instagram la top model canadese #LindaEvangelista ha rivelato di essere rimasta 'permanentemente defo… -