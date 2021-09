Linda Evangelista ‘deformata per sempre’ | la reazione di Naomi Campbell e Cindy Crawford al post della loro ex collega

Leggi su funweek

(Di venerdì 24 settembre 2021)ha scritto un lungosu Instagram per spiegare la sua situazione. A causa di un trattamento estetico da lei stessa raccontato, la super modegli anni ’90 sarebbe rimasta sfigurata per sempre. LEGGI ANCHE: — Il modello che non invecchia mai: ecco le foto incredibili, ha 55 anni ma ne dimostra a stento 25. Non ci crederai mai quando vedrai le foto https://www.instagram.com/p/CUJZa40tWXC/Oggiha 56 anni e ha dichiarato che farà causa per i danni subiti, nel frattempo però la sua vita è cambiata.è stata una delle donne più belle del mondo, insieme a, Claudia Schiffer e, e proprio dalle colleghe top modelsua stessa ...