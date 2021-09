Liliana Segre, un'onorificenza dalla Germania per l'impegno di testimone dell'Olocausto (Di venerdì 24 settembre 2021) La Germania rende omaggio a Liliana Segre: la senatrice a vita ha ricevuto dalle mani dell'ambasciatore tedesco Viktor Elbing l'onorificenza dell'Ordine al merito della Repubblica Federale di Germania ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 settembre 2021) Larende omaggio a: la senatrice a vita ha ricevuto dalle mani'ambasciatore tedesco Viktor Elbing l''Ordine al meritoa Repubblica Federale di...

Advertising

laramps : RT @Agenzia_Ansa: La Repubblica Federale di Germania ha conferito l'Ordine al merito a Liliana Segre, che si è detta 'onorata' e 'colpita'.… - Agenzia_Ansa : La Repubblica Federale di Germania ha conferito l'Ordine al merito a Liliana Segre, che si è detta 'onorata' e 'col… - robertozoppi68 : RT @AlekosPrete: L’@Ambtedesco ha consegnato l'onorificenza dell’Ordine al merito della Repubblica Federale di Germania, alla senatrice a v… - DonatellaMarc18 : Shoah, a Liliana Segre onorificenza dalla Germania: 'Per me un lungo e doloroso percorso di riconciliazione' - la R… - Hygbor : Shoah, a Liliana Segre onorificenza dalla Germania: 'Per me un lungo e doloroso percorso di riconciliazione'… -